Verkehrssicherheit erhöhen: Landkreis Wunsiedel will Maßnahmen vorstellen

In unserer Region gibt es einige Straßen, die noch Schlaglöcher aufweisen und damit zum Verkehrshindernis werden. Aber auch Fußgänger haben täglich mit Gefahrenstellen zu tun. Wenn eine Straße zum Beispiel schlecht einsehbar ist. Der Landkreis Wunsiedel arbeitet gerade an Maßnahmen, um die Verkehrssicherheit zu erhöhen. An der Kreisstraße WUN 14 stellt er an der Einmündung Schulstraße in Wunsiedel eine Fußgängerampel auf. Außerdem wird auf der Kreisstraße WUN 17 in Arzberg die Fahrbahn der Ortsdurchfahrt Röthenbach saniert. Während der Arbeiten wird die Straße vollgesperrt werden. Mehr Informationen sollen Ende September folgen.