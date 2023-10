Verkehrspolizei Hof: Thomas Meisel wird neuer Leiter

Am Tag der Deutschen Einheit haben AfD-Anhänger hier aus der Region vergeblich auf den Wahlkampfauftritt von Alice Weidel in Mödlareuth (…)

Briefwahl in Hof: Zusendung nur bis Mittwoch möglich

Am kommenden Sonntag ist in Bayern Landtagswahl. Wir hier in Oberfranken wählen am 8. Oktober außerdem den Bezirkstag. Falls ihr noch (…)