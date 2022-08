Verkehrspolitisch großer Fehler: Fazit der Agilis zum 9-Euro-Ticket

38 Millionen verkaufte Tickets bundesweit. Die Deutsche Bahn bezeichnet das 9-Euro-Ticket auf Anfrage als großen Erfolg. Die Gewerkschaft EVG sieht das im Nachhinein anders. Ein marodes Schienennetz und fehlendes Personal hätten dafür gesorgt, dass die Bahn nicht auf so einen Ansturm vorbereitet gewesen sei. Auch die Agilis teilt mit: Das 9-Euro-Ticket sei aus verkehrspolitischer Sicht ein großer Fehler gewesen. Laut Agilis habe es vor allem mehr Verkehr im Bereich des Tourismus gegeben, ohne eine Verlagerung des Verkehrs weg vom Auto zu erreichen.

Die Agilis schließe sich einer Studie an, nach der das 9-Euro-Ticket letztlich nur zu einem geringen Umstieg auf den ÖPNV geführt hat. Die Vielzahl an touristischen Reisenden sei für die Stammkunden oftmals belastend gewesen. Die Agilis und auch die Infrastruktur seien auf die Belastung in Normalzeiten ausgelegt. Wie erwartet, sei es zu einer hohen Auslastung der Züge gekommen. Auch die Belastung für das Personal sei in den letzten drei Monaten gestiegen, dazu kämen Krankmeldungen durch Corona-Erkrankungen und deren Auswirkungen. Die Infrastruktur sei nicht nur unterfinanziert sondern werde neben dem 9-Euro-Ticket auch durch mehr Güterverkehr auf den Schienen belastet, so die Agilis in ihrer Antwort weiter. Die Mittel, die der Bund in die Finanzierung des 9-Euro-Tickets strecke, würden an anderer Stelle fehlen. Notwendig seien vor allem Erweiterungen der Kapazitäten und eine Verbesserung der Infrastruktur.