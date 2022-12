Verkehrsminister Bernreiter zu Besuch in Hof: Machbarkeitsstudie für Hofer Hauptbahnhof

Das Bahnhofsviertel ist schon länger ein großes Sorgenkind der Stadt Hof. Jetzt will die Stadt das Gelände angehen. Unterstützung soll sie dabei vom Freistaat Bayern bekommen. Dazu war heute (MO) Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter zu Besuch in Hof, um sich ein Bild vom Zustand des Bahnhofsgebäudes zu machen:

Mit der Machbarkeitsstudie will die Stadt Hof zunächst klären, welche Baumaßnahmen im Bahnhofsviertel möglich wären. Zum Beispiel steht im Raum, ob das geplante Polizeibeschaffungsamt in Hof auf dem Gelände einziehen könnte. Die Stadt will die Machbarkeitsstudie im Laufe des kommenden Jahres realisieren. Kostenpunkt: Rund 300.000 Euro.