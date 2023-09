Verkehrskonzept für Marktredwitz: Bürgerbeteiligungs-Workshop am Abend

Um der Umwelt was Gutes zu tun ist es sinnvoll, öfter mal auf das Auto zu verzichten und stattdessen mit dem Bus oder dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren. In vielen Städten ist das aber gar nicht so leicht. Oft fehlt zum Beispiel die entsprechende Infrastruktur. Die Stadt Marktredwitz möchte ihren innerstädtischen Verkehr weiterentwickeln. Sie hat deshalb ein Planungsbüro beauftragt, ein Verkehrskonzept für die Stadt zu erstellen.

Das konkrete Ziel ist es, den Verkehr in Marktredwitz noch besser zu organisieren. Und dabei soll auch immer der Klimaschutz eine große Rolle spielen. Zum Beispiel sollen der Radverkehr und der ÖPNV gestärkt werden. Bis Ende 2024 soll das Verkehrskonzept stehen. Beim Planungsprozess sollen auch die Bürger in Marktredwitz mitwirken. Deshalb wird es immer wieder Veranstaltungen geben, bei denen die Menschen ihre Wünsche und Ideen einbringen können. Der erste Bürgerbeteiligungs-Workshop findet am Abend statt. Los geht’s um 19 Uhr in der Stadthalle Marktredwitz.