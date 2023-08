Verkehrsknotenpunkt in Plauen: Stadt plant neuen Kreisverkehr

Ein großes Bauprojekt im Vorfeld der Bayerisch-Tschechischen Freundschaftswochen war in Selb der neue Kreisverkehr am Goetheplatz. Die Stadt Plauen plant nun auch einen Kreisel am Verkehrsknotenpunkt der S 297 im Bereich Martin-Luther-Straße, Reißiger Straße und Lessingstraße. Das teilt die Stadt in einer aktuellen Mitteilung mit. Es soll auch eine eigene Zufahrt für das Grundstück der Edeka Nordbayern-Sachsen-Thüringen geben. Die Stadt hat für das Vorhaben jetzt die Durchführung des Planfeststellungsverfahrens bei der Landesdirektion Sachsen beantragt. Die Stadt erhofft sich durch den neuen Kreisverkehr einen besseren Verkehrsfluss und für Ortsfremde eine übersichtlichere Streckengestaltung. Der Plan mit Zeichnungen und Erläuterungen zu dem Vorhaben liegt ab heute bis zum 13. September im Plauener Rathaus aus.