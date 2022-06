Verkehrsknoten Leupoldsgrün: Arbeiten in der Hofer Straße gehen weiter

Die Straßenbauarbeiten in Leupoldsgrün gehen ab heute in die nächste Runde. Nachdem ein Teil der Hofer Straße bereits neu asphaltiert ist, geht es jetzt im oberen Bereich weiter. Der Ziel- und Quellverkehr werde durch eine Ampelschaltung geregelt, heißt es in einer Mitteilung. Autos, Busse und landwirtschaftliche Fahrzeuge können aber alle Ortsteile und Straßen in Leupoldsgrün behelfsmäßig anfahren. Die Verkehrsteilnehmer werden gebeten, vorsichtig zu fahren und Rücksicht zu nehmen, da der Verkehrsknoten immer noch eine Baustelle ist. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis September dauern.