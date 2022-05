Verkehrsbund Vogtland: Anpassungen des Fahrplans aufgrund von Verspätungen

In den vergangenen Wochen haben die Schüler im Vogtlandkreis wohl hin und wieder etwas länger auf ihren Bus warten müssen. Darauf hat der Verkehrsbund Vogtland reagiert und passt ab heute die Abfahrtszeiten einiger Schülerlinien an. So fahren die Busse bis zu fünf Minuten eher ab als bisher. Der Verkehrsbund teilt außerdem mit, dass es, aufgrund von Bauarbeiten, ab heute (MO) zu Einschränkungen in der Verkehrsführung der PlusBus-Linie 20 im Raum Rodewisch kommt. Die Linie 20 muss in Richtung Klingenthal ab dem Klinikum Obergöltzsch über Freudenthal umgeleitet werden.

Betroffen sind die Linien 45, 51, 53, 63, 83, 87, 89, 484, 601, 741, 801, 824 und 991. Die genauen Veränderungen nach Linien sortiert sind hier auf der Startseite im Bereich „Aktuelles“ zusammengefasst – hier können auch die Fahrplanauszüge heruntergeladen werden.