Verkehrsbehinderungen: Straßen in Hof und Schwarzenbach an der Saale wegen Bauarbeiten gesperrt

In Stadt und Landkreis Hof kommt es ab heute (20.5.) zu Verkehrsbehinderungen. Die Bundesstraße 289 ist wegen Gleisbauarbeiten im Bereich des Bahnübergangs Seulbitz in Schwarzenbach an der Saale für den gesamten Verkehr gesperrt. Umleitungen sind ausgeschildert. Die Arbeiten werden voraussichtlich am Freitag in einer Woche (28.5.) beendet sein. Die Gemeindeverbindungsstraße von Bärlas nach Seulbitz ist bereits seit dem vergangenen Montag (17.5.) gesperrt.

In der Stadt Hof ist der Schlossweg ab 20 Uhr für Fahrzeuge gesperrt. Für Fußgänger und Radfahrer kommt es nicht zu Einschränkungen. Am Freitag um 5 Uhr morgens sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.