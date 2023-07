Verkehrsbehinderungen möglich: Neue Wasserleitungen in Hof

Ab heute kanns in der Wunsiedler Straße in Hof zu Verkehrsbehinderungen kommen. Die Stadtwerke erneuern die Wasserleitungen. Etwa zehn Wochen soll das dauern. Um die Behinderungen möglichst gering zu halten, gibts zwei Bauabschnitte. Der erste erstreckt sich vom Schollenteich bis zur ehemaligen Bäckerei Dörsch. Außerdem soll es lediglich zwei Baugruben im Gehweg geben. Der zweite Bauabschnitt verläuft von der Kreuzung Alsenberger Straße bis zur Hausnummer 32a an der Wunsiedler Straße. Die Baufirma macht zwischendrin zwei Wochen Urlaub im August – in der Zeit kanns dann zu Behinderungen kommen. Sollte es zu Wassersperrungen kommen, werden die Anwohner rechtzeitig informiert.

© Stadtwerke Hof GmbH