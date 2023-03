Verkehrsbehinderungen in Hof: Bauarbeiten am HofBad und in der Ernst-Reuter-Straße

Autofahrer müssen ab heute (MO) mit einigen Einschränkungen im Hofer Stadtgebiet rechnen. Das betrifft zum einen den Bereich am Hof Bad – dort wird ein Schlagloch beseitigt. Bis voraussichtlich Mittwoch (29.03.) wird’s hier zu Verkehrsbehinderungen kommen. Außerdem wollen die Stadtwerke Anfang April die Wasserleitungen in der Ernst-Reuter-Straße erneuern. Dafür sind Vorarbeiten notwendig, die heute starten. Dadurch kann’s zu Behinderungen in der Kulmbacher Straße und im Gehwegbereich der Ernst-Reuter-Straße kommen. Der Linienverkehr der HofBusse ist davon aber nicht betroffen.