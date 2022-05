Verkehrsbehinderungen: Fahrbahnerneuerung zwischen Münchberg-Nord und Süd

Auf der A9 zwischen den Anschlussstellen Münchberg-Nord und Münchberg-Süd wird es eng. Knapp drei Wochen nach den Vormaßnahmen gehen jetzt die Bauarbeiten in die Vollen. Das heißt, zunächst wird demnächst in Richtung Nürnberg auf zwei Fahrstreifen verengt. Voraussichtlich Anfang August sind dann die Fahrbahnen in Richtung Berlin an der Reihe. Im Laufe der Abwicklung kann es immer wieder zu zeitweisen Sperrungen kommen, meldet die Autobahngesellschaft Nordbayern. Abgeschlossen sein sollen die Bauarbeiten im November. Neben dem Fahrbahnbelag werden auch die Brückenbauwerke im Bereich Münchberg erneuert, beziehungsweise instandgesetzt. Die Kosten belaufen sich auf rund 27 Millionen.