Verkehrsbehinderungen: Bauarbeiten in der Region starten

Wegen Bauarbeiten müsst ihr auf den Straßen in der Region ab heute (28.6.) mit Behinderungen rechnen. Zwischen Arzberg und Schirnding wird die Kreisstraße WUN 18 saniert. Die Risse auf Aufbrüche sollen geflickt werden. Der Streckenabschnitt ist deshalb ab heute für zwei Wochen voll gesperrt.

Und auch auf der A93 wird gearbeitet. Die Anschlussstelle Pechbrunn ist in Fahrtrichtung Hof gesperrt. Grund sind die Baumaßnahmen für die Fahrbahnerneuerung und die Instandsetzung der Brücke. Wenn ihr auf die Autobahn auffahren wollt, könnt ihr stattdessen die Anschlussstelle Marktredwitz-Süd nutzen.

Außerdem starten heute die Arbeiten an der Anschlussstelle Münchberg-Nord an der A9. Die wird umgebaut, weil sie sich in der Vergangenheit als Unfallschwerpunkt herausgestellt hat. Es werden zum Beispiel neue Abbiegespuren, eine Ampel und ein neuer Mitfahrerparkplatz für Pendler angelegt. Die ganze Maßnahme dauert voraussichtlich bis April 2022.