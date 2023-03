Verkehrsbehinderungen an der Talsperre Pöhl: Bauarbeiten für neuen Radweg beginnen

Damit es die Radfahrer in Zukunft an der Talsperre Pöhl im Vogtlandkreis besser haben, müssen sich die Autofahrer jetzt erst einmal monatelang auf Einschränkungen einstellen. Heute starten nämlich die Bauarbeiten für einen neuen Radweg-Abschnitt. Die Arbeiten an der Staatsstraße 297 finden unter halbseitiger Sperrung statt. Der Verkehr wird durch Ampeln geregelt. Das hat das Landesamt für Straßenbau und Verkehr mitgeteilt. Konkret geht es um den Bereich zwischen der Zufahrt Gunzenberg und der Staumauer. Die Arbeiten erfolgen in mehreren Teilabschnitten.