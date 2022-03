Verkehr in Hof: Tempo 30-Zone um den Eisteich wird größer

Am Hofer Eisteich entsteht ein großer Skatepark. Unter anderem deswegen soll auch der Verkehr dort beruhigt werden. Die Stadt Hof hat dort jetzt die 30-er Zone ausgeweitet. Tempo 30 gilt im Bereich des Heiligengrabfeldwegs bis zum Ärztehaus am Michaeliskarree und bis hinter die Zufahrt zum Eisteich gegenüber des Lettenbachwegs. Die Stadt hofft dadurch die Verkehrsverhältnisse zu verbessern. Fußgänger sollen leichter über die Straße gehen können.

In der ausgeweiteten 30er Zone gilt ab sofort außerdem „rechts vor links“. Das betrifft vor allem die Einmündungen Heiligengrabfeldweg/Heiligengrabstraße und Heiligengrabstraße/Lettenbachweg.