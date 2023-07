Verkehr in der Innenstadt: Echtzeitanalyse in der Hofer Ludwigstraße

Sie sind laut, sie nehmen Platz weg und die Luft ist durch sie auch schlechter: Autos in der Innenstadt. 40 Prozent des innerstädtischen Verkehrs gelten als sogenannter Parksuchverkehr, schreibt die Stadt Hof und beruft sich auf das Statistische Bundesamt.

Die Stadt Hof will dieses Problem beheben und sich den Verkehr im Bereich Ludwigstraße und Maxplatz genauer ansehen. Dafür soll eine Machbarkeitsstudie her, in der der ruhende Verkehr, Passanten, Verkehrsströme und Radverkehr erfasst sind. Um die Daten erstmal zu sammeln, lässt die Stadt Hof Sensoren für eine Echtzeitanalyse in der Ludwigstaße installieren. Das soll kommende Woche am Dienstag und Mittwoch (11./12. Juli) passieren. Ihr braucht dabei keine Angst um eure Daten oder eure Bildrechte haben. Gespeichert werden nur numerische Informationen, heißt es.

Ziel ist ein besseres Parkplatzangebot in der Hofer Innenstadt.