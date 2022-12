Auf den Straßen in Bayern ist es am zweiten Weihnachtsfeiertag zunächst weitgehend ruhig geblieben. Zum Nachmittag hin dürfte es auf den Autobahnen erfahrungsgemäß voller werden, sagte ein Sprecher des Verkehrslagezentrums Bayern in Rosenheim am Montag. Bis zum Mittag sei der Verkehr – von kleineren Staus etwa rund um München oder bei Würzburg abgesehen – recht störungsfrei gelaufen. Angesichts der milden Temperaturen habe es auch keine wetterbedingten Probleme gegeben.