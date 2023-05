Verirrtes Reh mit Streifenwagen zurück in den Wald gebracht

Mit Streifenwagen und Blaulicht haben Polizisten in der Oberpfalz ein verirrtes Reh zurück in den Wald gebracht. Das Tier habe sich am Dienstag in Sulzbach-Rosenberg (Landkreis Amberg-Sulzbach) zwischen den Häusern verlaufen und habe nicht mehr allein den Weg zurück gefunden, teilte die Polizei mit.

Weil das Reh eine Gefahr für den einsetzenden Berufsverkehr gewesen sei, hätten die Beamten das Tier mit einem Seil gefesselt und in den Streifenwagen gebracht. Nach einer Blaulicht-Fahrt zu einem nahe gelegenen Waldstück hätten sie das Reh wieder freigelassen. Das Tier sei daraufhin «sichtlich erleichtert» davongesprungen.