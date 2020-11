Verhüllung der „Garnklauera“: Start der „Orange Days“

Gestern war der 25. November, der Tag gegen Gewalt an Frauen und gleichzeitig Start der sogenannten „Orange Days“. In Hof haben sie mit der Verhüllung der Statue „Garnklauera“ an der Friedrich-Ebert-Brücke begonnen. Die hat nämlich ein orange-farbenes Kleid und natürlich eine Maske bekommen. Geplant haben die Aktion der Frauennotruf und der Sopromist International Club aus Hof. Die Präsidentin des Clubs, Katja Straubinger-Wolf klärt auf, warum orange eigentlich die Farbe der Wahl ist.

Die Farbe Orange begleitet die Stadt Hof auch noch eine Weile. Die „Orange Days“ gehen nämlich bis zum 10. Dezember, dem Tag der Menschenrechte. In diesen 16 Tagen sind weitere Aktionen geplant wie beispielsweise das Verteilen von Orangen, außerdem werden Gebäude wie die Schaustelle orange angestrahlt.