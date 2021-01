Vergiftetes Katzenfutter ruft Polizei auf den Plan

Roßtal (dpa/lby) – Im Landkreis Fürth sind mehrere Katzen offenbar durch präparierte Köder vergiftet worden. In den vergangenen sechs Monaten seien aus einer Wohngegend in Roßtal fünf solcher Fälle gemeldet worden, berichtete ein Polizeisprecher am Donnerstag. Alle Tiere hätten zum Glück überlebt, mussten aber von einem Tierarzt behandelt werden.

Durch einen weiteren Fall Anfang Januar mit einem Hund haben die Ermittler den Angaben zufolge nun einen Hinweis auf den möglichen Köder erhalten. Der Hund habe nahe einer Hofeinfahrt den Giftköder gefressen. Das Tier musste danach in einer Tierklinik versorgt werden. Dabei seien Hinweise auf Gift festgestellt worden. Bei dem Köder habe es sich um Katzenfutter gehandelt, das mit rötlichen Körnern durchsetzt gewesen sei. Nach aktuellem Ermittlungsstand könne jedoch noch nicht abschließend gesagt werden, ob die Giftköder gezielt gegen Haustiere oder eventuell auch zur Schädlingsbekämpfung eingesetzt worden seien, hieß es.

