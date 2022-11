Verfügbare Einkommen: Oberfranken Schlusslicht in Bayern

Das Durchschnittseinkommen der bayerischen Haushalte ist in den vergangenen Jahren teilweise ordentlich angestiegen. Das geht aus aktuellen Berechnungen des Bayerischen Landesamtes für Statistik für die Jahre 2010 bis 2020 hervor. Im Vergleich der Regierungsbezirke verzeichneten demnach Niederbayern und Oberbayern mit über 36 Prozent die stärksten Zunahmen. Schlusslicht ist Oberfranken mit 22,4 Prozent.

In der Euroherz-Region haben 2020 die Menschen im Landkreis Wunsiedel am besten verdient. Das verfügbare Einkommen je Einwohner lag in dem Jahr bei rund 24 000 Euro. Der Landkreis liegt damit knapp unter dem bayerischen Durchschnitt von gut 26 000 Euro. Auch der Landkreis Tirschenreuth liegt knapp darunter (rund 23 000 Euro), genauso wie die Stadt (rund 21 000 Euro) und der Landkreis Hof (rund 23 000 Euro).