Verfrühtes Weihnachtsshopping: Wintermarkt in Selb

Ihr wollt eure Weihnachtsgeschenke nicht erst kurz vor dem Fest im Getümmel kaufen? Dann könnt ihr euch morgen (SO) schon mal in Selb auf dem Wintermarkt umschauen. Auch die Einzelhändler haben von 12 bis 17 Uhr geöffnet. Ihr könnt außerdem in den Selber Outlets und den Werksverkäufen nach Geschenken gucken. Gemeinsam mit dem Verein Forum „Selb erleben“ veranstaltet die Stadt Selb zudem ein Gewinnspiel. Jeder, der morgen für mindestens 15 Euro eingekauft hat, kann seinen Beleg in der Tourist-Info vorzeigen und so an der Aktion teilnehmen. Der Gewinn: einer von drei Adventskränzen aus den Selber Blumengeschäften.