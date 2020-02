Verfrühter Silvestereinkauf

Bis Silvester sind es noch 311 Tage – trotzdem haben Zollbeamte in Selb jetzt schon 54 Stück illegale Feuerwerkskörper ohne die in Deutschland vorgeschriebenen entsprechenden Prüfkennzeichen sichergestellt. Die Antwort des Mannes auf die Frage nach dem Verwendungszweck der Pyrotechnik verwunderte die Selber Zöllner jedoch sehr: er wollte schon jetzt für Silvester vorsorgen, so der Reisende bei seiner Vernehmung.

Ausserdem gingen den Beamten Betäubungsmittel und andere verbotene Gegenstände wie ein Springmesser, ein Butterflymesser sowie ein Schlagring ins Netz.

In allen Fällen stellten die Beamten das Schmuggelgut sicher und leiteten die entsprechenden Strafverfahren ein.