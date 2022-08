Verfolgungsjagd endet mit Waldbrand

Eine Verfolgungsjagd in der Oberpfalz endete mit einem Waldbrand. Ein betrunkener 54-Jähriger sei bei Schwandorf in der Nacht zu Dienstag vor einer Polizeikontrolle geflüchtet, teilte die Polizei mit. Nachdem er durch die Stadt gefahren ist, verlor er auf einem Waldweg die Kontrolle und krachte mit dem Auto gegen einen Baum. Als er sich versteckte, fing sein Wagen Feuer und brannte völlig aus. Es kam zu einem kleinen Waldbrand, der schnell gelöscht wurde. Der 54-Jährige blieb unverletzt. «Grund der Flucht war wohl seine Alkoholisierung», so die Polizei. Ihm wurde Blut entnommen.