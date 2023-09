Verfolgungsjagd: 47-jähriger flieht mit gestohlenem SUV von Bayreuth nach Hof

Es war eine spektakuläre Verfolgungsjagd, die sich heute Morgen (15.09.) ein Mann mit der Polizei geliefert hat. Jetzt sitzt er in Untersuchungshaft und muss sich wegen Diebstahls, Urkundenfälschung, Betrugs und eines Angriffs auf Polizisten verantworten. Der 47-jährige hatte in Bayreuth getankt ohne zu bezahlen. Die Polizei hat ihn daraufhin über die A9 verfolgt. Erst in Hof konnten die Beamten den 47-jährigen Fahrer stellen. Dort hatte der Mann davor noch einen Streifenwagen gerammt. Wie sich inzwischen herausgestellt hat, hat den Täter das Fluchtfahrzeug gestohlen und die Kennzeichen ausgetauscht. Jetzt sucht die Kripo in Hof dringend Zeugen. Wer die Verfolgungsfahrt heute Morgen beobachtet hat, soll sich melden.