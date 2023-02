Verfolgungsfahrt auf frisiertem Roller

Mit einem frisierten Roller ist ein 17-Jähriger in Coburg vor der Polizei geflüchtet. Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle gaben die Beamten dem Jugendlichen das Zeichen anzuhalten, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Fahrer wendete den Roller und fuhr mit Vollgas davon. Die anschließende Verfolgungsjagd endete in einer Kleingartenanlage. Die Beamten verloren den 17-Jährigen kurz aus dem Blick. Kurze Zeit später fanden sie nur den qualmenden Roller und sahen, wie der Jugendliche davonlief. Die Suche nach dem Rollerfahrer war laut Polizei zunächst erfolglos. Erst eine Stunde später beim erneuten Absuchen der Kleingartenanlage fanden die Beamten den jungen Mann. Auf der Polizeiwache wurde der 17-Jährige von seiner Mutter abgeholt.