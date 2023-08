Verfahren zur Einschätzung von Kindeswohlgefährdung: So ist die Lage in der Euroherz-Region

Bundesweit hat die Zahl der Fälle von Kindeswohlgefährdung im vergangenen Jahr einen neuen Höchststand erreicht. Auch bei uns in Bayern hat es im Vergleich zum Vorjahr acht Prozent mehr Verfahren zur Einschätzung der Kindeswohlgefährdung gegeben. Das teilt das Landesamt für Statistik jetzt mit. Dabei ist es vor allem um Fälle von Vernachlässigung sowie psychischer und körperlicher Gewalt gegangen. In den Landkreisen der Euroherz-Region hat es jeweils auch etwas mehr Verfahren zur Einschätzung von Kindeswohlgefährdung gegeben. Auffällig ist der Landkreis Wunsiedel. Hier hat es 2022 im Vergleich zum Vorjahr fast doppelt so viele Verfahren gegeben.