Vereinspräsident: FC Augsburg würde Abbruch «überleben»

Augsburg (dpa/lby) – Den FC Augsburg würde ein Abbruch der aktuellen Spielzeit in der Fußball-Bundesliga wirtschaftlich nicht existenziell treffen. Das sagte Vereinspräsident Klaus Hofmann der «Augsburger Allgemeinen» am Wochenende. «Wenn die Saison 2019/2020 nicht zu Ende gespielt werden würde, was aktuell aber nicht zur Debatte steht, würde der FCA das überleben», sagte der Unternehmer. Sollte noch weitere Monate nicht gespielt werden können, müsse man sich aber «irgendwann Gedanken über Finanzierungsstrukturen machen». Hofmann sagte, eine Kapitalerhöhung bei der Profi-GmbH sei «immer möglich».