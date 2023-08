Vereinspauschale: Verwaltungen starten mit der Auszahlung

Die Sport- und Schützenvereine in Bayern bekommen dieses Jahr doppelt so viel Geld aus der Vereinspauschale. Der Freistaat hat die Pauschale für 2023 auf über 40 Millionen Euro erhöht. Die Stadt- und Gemeindeverwaltungen starten jetzt mit der Auszahlung. In den Landkreis Wunsiedel gehen dieses Jahr 235.000 Euro, schreibt der Freie Wähler-Landtagsabgeordnete Rainer Ludwig in einer aktuellen Mitteilung. In Zeiten von Inflation und Energiekrise sei das Geld für das Fortbestehen der Vereine wichtiger denn je. Aber auch Musikvereine sollten eine finanzielle Unterstützung vom Freistaat bekommen. Dem Bayerischen Landtag liegt dazu eine Petition vor. Diese hat Raimund Schramm vom Musikverein Marktleugast angestoßen.