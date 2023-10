Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft: Oberfranken als Wirtschaftsstandort in Gefahr

Mehr als die Hälfte der oberfränkischen Metall- und Elektrobetriebe findet, die Standortbedingungen hier hätten sich für sie in den vergangenen zwei Jahren deutlich verschlechtert. Das schreibt die Vereinigung der bayerischen Wirtschaft in einer aktuellen Mitteilung. Die Unternehmen investieren lieber im Ausland als hier. Um Oberfranken wettbewerbsfähig zu halten, braucht es eine sichere und bezahlbare Energieversorgung. Die Leistung von Wind- und Solarenergie müsse sich mehr als verfünffachen. Der Mangel an Arbeits- und Fachkräften müsse ebenfalls angegangen werden. Dazu gehören Investitionen in Bildung, mehr weibliche und ältere Arbeitskräfte und bessere Chancen für Langzeitarbeitslose. Völlig fehl am Platz seien dagegen Steuererhöhungen. Stattdessen müsse die Politik die Bürokratie für Unternehmen abbauen.