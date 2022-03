Verein Zukunft-Kinder aus Selb: IHK spendet 2.000 Euro für Tablets

Die Industrie- und Handelskammer für Oberfranken Bayreuth hat auch im vergangenen Jahr wieder auf Weihnachtskarten verzichtet und das Geld lieber gespendet. Insgesamt 2.000 Euro gehen an den Verein Zukunft-Kinder aus Selb. Damit will der Verein in das Projekt „Unterstütztes Lernen“ investieren und für zehn oberfränkische Kitas Tablets kaufen. Ziel des Projektes ist es, die Lerndefizite bei den Hortkindern zu schließen, ihnen bei speziellen Hausaufgaben zu helfen und den Umgang mit technischen Geräten wie Tablet oder PC zu üben. Dafür soll zukünftig jedem Hortkind ein eigenes Tablet

zur Verfügung stehen.