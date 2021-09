Vereidigt: Zwei neue Stadtratsmitglieder in Hof

Sogenannte Schottergärten – also meist Vorgärten, die hauptsächlich aus Stein und ein paar Ziergräsern und Buchsbäumchen bestehen (…)

Bisher unbekannte Personen haben heute Nacht in Köditz einen grauen Audi A5 Sportback mit dem Kennzeichen KB-VI 94 gestohlen. Der (…)

Fahrzeugdiebstahl in Köditz: Unbekannte stehlen hochwertigen Audi A5 Sportback

Kein Unterricht mehr zuhause vor dem Computer, sondern im Klassenzimmer in Präsenz. Das hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder nach (…)

Hochschule Hof: Neue Räumlichkeiten für Studierende in Kronach gefunden

In nur fünf Wochen startet der neue Studiengang Innovative Gesundheitsforschung der Hochschule Hof am neuen Lucas-Cranach-Campus in (…)