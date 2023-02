Wer in Bayern besondere sportliche Leistungen erbringt, der bekommt dafür auch eine Auszeichnung. Am Mittag hat Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber das Verdienstkreuz am Bande an Rolf Burger aus Hof verliehen. Er ist eines der verdienstvollsten Mitglieder im Bayerischen Kanu-Verband, heißt es in der Mitteilung. Er widmet sich seit drei Jahrzehnten dem Kanusport und ist auch im Faltboot Club Hof engagiert.