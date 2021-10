Verdienstausfall: Zahnarzt aus Zell klagt Geld vom Freistaat ein

Für alle Ungeimpften, die zum Beispiel nach Kontakt mit einem Corona-Positiven oder einer Reise in Quarantäne müssen, soll es ab dem 1. (…)

Durch Corona hat fast jeder über unser Gesundheitssystem nachgedacht oder ist damit in Berührung gekommen. Beim 80. Bayerischen (…)

Bayerischer Ärztetag in Hof: Die wichtigsten Forderungen

Prämie: Central-Kino in Hof bekommt 10.000 Euro

Bald wird Hof wieder zum Home of Films. In weniger als zwei Wochen starten die Hofer Filmtage. Aber nicht nur in der Festival-Zeit (…)