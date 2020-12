Verdi lehnt Tarifergebnis für 17 000 Busfahrer ab

München (dpa/lby) – Die Fronten im Tarifstreit des privaten Omnibusgewerbes haben sich verhärtet. Die Verhandlungsrunde am Montag (…)

Lastwagen mit Fertigmöbeln fängt auf Bundesstraße Feuer

Stockstadt/Main (dpa/lby) – Ein Lastwagen ist am Dienstag in Unterfranken auf der Bundesstraße 469 in Brand geraten. Verletzt (…)