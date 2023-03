«Verdammte Lust»: Ausstellung widmet sich Kirche und Sex

Das Museum der katholischen Erzdiözese München und Freising widmet sich dem heiklen Thema Kirche und Sex. An diesem Wochenende startet im Freisinger Diözesanmuseum die Ausstellung «Verdammte Lust – Kirche.Körper.Kunst». Die Idee zu dem Projekt hatte der Erzbischof selbst – Kardinal Reinhard Marx wird die Ausstellung am Samstag eröffnen. «Wir trauen uns was», sagte Museumsdirektor Christoph Kürzeder am Donnerstag.

Marx schreibt in einem Grußwort im Ausstellungskatalog, das Erzbistum stelle sich damit einem Thema, das «zeitlos und hochaktuell und umstritten zugleich ist». Die Diskussion um den Umgang mit sexuellem Missbrauch in der katholischen Kirche habe nicht nur «Probleme wie Klerikalismus und Machtmissbrauch» offengelegt, «sondern vor allem auch eine entscheidende Grundproblematik, nämlich die oft sehr belastete Beziehung vieler Menschen in unserer Kirche zu Körperlichkeit und Sexualität». Marx erklärte weiter: «In Theologie, Predigt und pastoraler Praxis wurde in der Vergangenheit oft ein sehr negatives Bild menschlicher Sexualität gezeichnet, sie mit Schuld und Sühne beschwert, was zu Verdrängung und Doppelmoral geführt hat.»

Diese Doppelmoral zeigt die Ausstellung, in der mehr als 150 Kunstwerke von der Antike bis in das frühe 19. Jahrhundert zu sehen sind, auf sehr eindrückliche Weise: etwa wenn Maria Magdalena beispielsweise auf von Kirchenmännern in Auftrag gegebenen Gemälden zwar als Büßerin, aber vor allem sehr lasziv inszeniert wird. «Hier werden Männerphantasien ins Bild gesetzt», sagte Museumsdirektor Kürzeder. «Hier entlarvt Kunst.»