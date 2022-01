Verdächtiger nach tödlichem Jagdunfall in Unterfranken

Königsberg (dpa/lby) – Ein entlaufenes Pferd hat in Königsberg (Landkreis Haßberge) einen Oldtimer zerstört. Wie die Polizei am (…)

Arbeiter stirbt nach Sturz von Firmendach

Kahl am Main (dpa/lby) – Ein 37 Jahre alter Arbeiter ist in Kahl am Main von einem Dach in die Tiefe gestürzt und gestorben. Der (…)