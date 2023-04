Die Polizei hat in Nürnberg einen verdächtigen Gegenstand gefunden und Spezialisten des Bayerischen Landeskriminalamts angefordert. Es sei nicht auszuschließen, dass es sich um einen explosionsfähigen Gegenstand handle, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstagabend. Die Spezialisten nähmen den Gegenstand derzeit in Augenschein. Die Polizei sei mit zahlreichen Kräften vor Ort. Es komme zu Verkehrssperrungen in der Landgrabenstraße und der Tafelfeldstraße.