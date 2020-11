Bayreuth (dpa/lby) – Mehr als 100 Menschen sind nach dem Fund eines verdächtigen Gegenstands auf dem Parkplatz eines Supermarkts in Bayreuth evakuiert worden. Darunter seien Anwohner, aber auch Mitarbeiter von Unternehmen und Kunden, erklärte eine Sprecherin der Polizei am Donnerstagabend. Spezialisten des Bayerischen Landeskriminalamts würden den Gegenstand untersuchen. Sicherheitshalber sei in einem Radius von 100 Metern alles abgesperrt.