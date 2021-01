Verdächtiger fast vier Jahre nach Überfall ausgeliefert

Kempten (dpa/lby) – Knapp vier Jahre nach einem Raubüberfall auf einen Juwelier in Oberstdorf ist ein Verdächtiger nach Deutschland ausgeliefert worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, soll der 23-Jährige im März 2017 zusammen mit drei weiteren Tätern die Angestellten in dem Geschäft mit einer Waffe bedroht sowie Uhren und Schmuck im Wert von mindestens 150 000 Euro erbeutet haben.

Zwar erließ ein Ermittlungsrichter am Amtsgericht Kempten schon im Juli 2017 Haftbefehl gegen den Mann. Allerdings saß der zu diesem Zeitpunkt schon in Litauen wegen anderer Delikte im Gefängnis. Nach Ablauf der Haftstrafe zum 30. Dezember 2020 wurde der 23-Jährige nach Deutschland gebracht. Nun sitzt er in Untersuchungshaft. Die Polizei hofft nach eigenen Angaben, durch die Vernehmung des Mannes Hinweise auf seine Komplizen zu bekommen.