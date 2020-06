Verdächtige Mail: Betrüger gaben sich als Bürgermeister aus

Obernzell (dpa/lby) – Mit einer betrügerischen E-Mail haben Unbekannte versucht, eine niederbayerische Gemeinde um fast 40 000 Euro zu erleichtern. Wie die Polizei am Montag mitteilte, erhielt eine Angestellte der Verwaltung von Obernzell (Landkreis Passau) am Freitag eine Mail, die angeblich vom Bürgermeister der Kommune stammte. Darin wurde die Mitarbeiterin aufgefordert, noch am selben Tag 36 825 Euro auf ein britisches Konto zu überweisen.

Die Frau wurde misstrauisch und rief den Bürgermeister an. Dieser bestätigte, dass die E-Mail gefälscht war. Gegen die Täter wird nun ermittelt. Laut Polizei gibt es solche Betrugsversuche häufiger.