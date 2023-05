Verdacht eines Tötungsdelikts nach Fund auf A9

Eigentlich wollten die Zehntklässler einer Berliner Schule in einer Ferienanlage in Südbrandenburg ein Mathe-Camp abhalten. Nun müssen (…)

Nach einem Brief von Lehrkräften zu rechten Vorfällen an ihrer Schule ist die Sorge im Spreewald groß. Nach der Aktion einer (…)

Zwei Tote nach Schüssen in Mercedes-Werk

Die Produktion in einem der Werke von Mercedes-Benz ist in vollem Gange, als am Morgen plötzlich Schüsse in der Halle fallen. Sie (…)