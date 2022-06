Verdacht bestätigt: Erster Affenpocken-Fall in der Region

Ein lauter Knall hat am Abend (29.6., 19.45 Uhr) die Anwohner in Issigau im Landkreis Hof aufgeschreckt. Sie haben daraufhin (…)

Lauter Knall in Issigau: Bagger brennt auf Firmengelände aus

Wissenschaftsministerium plant Digitalkollegs: Auch an der Hochschule Hof könnte es eins geben

Vieles können wir mittlerweile schon per Klick am PC oder auf dem Smartphone erledigen. In anderen Bereichen wie der Verwaltung hapert (…)