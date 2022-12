Verdacht auf Volksverhetzung: Verfahren gegen Redner auf Plauener Demo eingestellt

Er hat die Grünen als Ratten bezeichnet, hat abfällig über Flüchtlinge gesprochen und sich so ein Ermittlungsverfahren wegen Volksverhetzung eingehandelt: Ein Mann aus Zwönitz im Erzgebirge, der Anfang November bei einer Protestdemo in Plauen gesprochen hat.

Die Staatsanwaltschaft Zwickau hat das Verfahren gegen den Redner nun eingestellt, bestätigt sie auf Nachfrage. Seine Aussagen fallen demnach nicht unter Volksverhetzung oder Beleidigung. Sondern sind vom Grundrecht auf freie Meinungsäußerung gedeckt. Auch dann, wenn die Meinung polemisierend und überzogen geäußert wird, so die Oberstaatsanwältin Ines Leonhardt.

Foto: Symbolbild