Verdacht auf Rauschgifthandel: 77-Jährige mit Sohn verhaftet

Eine Frau von 77 Jahren und ihr 45 Jahre alter Sohn sind wegen des Verdachts auf großangelegten Rauschgifthandel in Fürth festgenommen worden. Gegen beide seien Haftbefehle ergangen, teilte die Polizei am Montag in Fürth mit.

Die Seniorin habe bei ihrer Festnahme am Freitag rund ein Dutzend offenbar zum Verkauf vorbereiteter Plomben – gefüllt mit Heroin – bei sich gehabt. Nach der Festnahme der beiden durchsuchte die Polizei die Wohnung des Mannes und fand zwei Kilogramm Heroin sowie vier Kilogramm Marihuana. Zusätzlich stießen die Beamten auf Zehntausende Euro Bargeld.