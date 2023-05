Verdacht auf Missbrauch von Kindern: Zwei Festnahmen

Wegen des Verdachts auf gemeinschaftlichen schweren sexuellen Missbrauch von Kindern sind eine Frau in Thüringen und ein Mann in Bayern vorläufig festgenommen worden. Bei der Frau handelt es sich um eine 35-Jährige, deren Wohnung im Landkreis Saalfeld durchsucht wurde, wie das Landeskriminalamt Thüringen am Freitag mitteilte. Bei der Durchsuchung am Freitag seien Speichermedien sichergestellt worden.

Im Zusammenhang mit diesen Ermittlungen sei auch ein 49-Jähriger in Füssen vorläufig festgenommen worden. Beide Verdächtige sollen noch Haftrichtern vorgeführt werden. Die Ermittlungen führt die Staatsanwaltschaft Gera.