Verdacht auf Corona-Infektion: Soll ich mich noch mit einem PCR-Test testen lassen?

Die vielen Feste, die in den letzten Wochen stattgefunden haben, schienen die Zahl der Neuinfektionen wieder deutlich in die Höhe getrieben zu haben. Das Robert-Koch-Institut geht aber davon aus, dass der Höhepunkt der Sommerwelle jetzt überschritten ist. Der RKI-Wochenbericht zeigt, das Infektionsgeschehen sei zuletzt abgeflacht. Es stecken sich aber nach wie vor Menschen mit Corona an. Und während es gerade Streit gibt, über die Corona-Maßnahmen, die im Herbst angebracht sind, wissen Patienten momentan auch oft nicht, wie sie sich verhalten sollen. Bei einem positiven Selbsttest sollte man sich auf alle Fälle mit einem PCR-Test testen lassen. Ärztin Tine Nowak:

Ohne ein positives PCR-Ergebnis wäre es fast unmöglich, eine entsprechende Behandlung von den Krankenkassen erstattet zu bekommen.