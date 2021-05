Verbundstudium E-Commerce: Hochschule Hof informiert bei Online-Veranstaltung

Gerade in der Corona-Krise mit geschlossenen Geschäften haben Einzelhändler gemerkt, wie wichtig es ist, ihre Artikel auch im Internet anzubieten. Einen eigenen Online-Shop aufzustellen ist aber gar nicht so leicht. Dafür gibt es zum Glück Experten. Sie werden zum Beispiel an der Hochschule Hof ausgebildet. Zusammen mit der IHK für Oberfranken Bayreuth und der Berufsschule Lichtenfels bietet sie das Verbundstudium E-Commerce an. Um noch mehr junge Menschen und Unternehmen dafür zu interessieren, wurde für morgen (20.5.) ein Mittagstalk mit den Verantwortlichen organisiert. Ab 12.30 Uhr teilen Absolventinnen und Absolventen auch ihre Erfahrungen mit den Teilnehmenden. Für die morgige Online-Veranstaltung könnt ihr euch per Mail anmelden. Anmeldung unter: dual@hof-university.de.