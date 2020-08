Verbraucherzentrale warnt: Falsche Inkassoschreiben im Vogtland

Knapp 3000 Euro für eine Dachrinne – so viel haben drei vermeintliche Handwerker gestern einer Frau im Issigauer Ortsteil (…)

Polizei warnt: Dubiose Handwerker in Issigau

Basare nutzen vor allem viele Familien gern, um günstig noch was Brauchbares zu ergattern. Dabei gleich noch etwas Gutes für andere (…)

Spielzeugbasar in Wunsiedel fällt aus: Verein ruft zu Spenden auf

Postfreik voraus: Ab September verspäten sich die Pakete

Wer einen Brief verschicken will, der sollte das lieber diese Woche noch tun. Ab kommenden Dienstag wollen Post- und Paketboten in den (…)