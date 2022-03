Verbraucherzentrale warnt: Fake-Anrufe im Vogtland

Menschen im Vogtland sollten momentan wieder vorsichtig sein, wenn das Telefon klingelt. Die Verbraucherzentrale Auerbach warnt vor Fake-Anrufen. Die Anrufer geben an, von der örtlichen Verbraucherzentrale zu sein. Sie rufen an, weil sie die Angerufenen angeblich auf eine „Sperrliste“ setzen wollen, damit diese keine Werbeanrufe mehr bekommen. Der Service sei schon für rund 190 Euro zu haben. Die Verbraucherzentrale Auerbach weist darauf hin, dass sie niemanden anruft, außer die Verbraucher waren vorher in der Beratung oder hätten explizit um einen Rückruf gebeten. Sie rät dazu, bei solchen dubiosen Anrufen sofort aufzulegen. Wer aber doch einen Vertrag am Telefon abgeschlossen hat, kann sich direkt an die Verbraucherzentrale wenden. In vielen Fällen sei ein Widerruf möglich.

Beratungstermine erhält man unter 03744-21 96 41 oder online unter www.verbraucherzentrale-sachsen.de/terminvereinbarung.

